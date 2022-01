Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hundebesitzer gesucht - Mühlheim am Main

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Hundebesitzer gesucht - Mühlheim am Main

(fg) Am Donnerstagmorgen wandten sich kurz vor 6 Uhr Bürgerinnen und Bürger an die Polizeistation in Mühlheim und meldeten drei freilaufende Hunde im Bereich der Lämmerspieler Straße am dortigen Ortsausgang. Beim Eintreffen der Streife konnten zwei Hunde festgestellt und eingefangen werden. Der dritte Hund war kurz zuvor mit einem Skoda Roomster zusammengestoßen und anschließend in den Wald davongerannt. Der Schaden am Skoda, an dessen Steuer ein 53 Jahre alter Mann saß, wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Zurzeit sind die beiden von der Streife eingefangenen Hunde in einem Zwinger auf dem Gelände der Polizeistation in Mühlheim untergebracht. Die Hundebesitzer melden sich bitte auf der Wache unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Hinweis: Ein Bild ist der Meldung beigefügt.

Offenbach, 13.01.2022, Pressestelle, Felix Geis

