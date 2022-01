Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Tanklastzug mit 30.000 Litern Diesel rutscht in Straßengraben

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Tanklastzug im Graben: Stundenlange Bergung - L 3199 / Bad Orb

(lei) Ein mit etwa 30.000 Litern Diesel beladener Tanklastzug kam am frühen Freitagmorgen auf der Landesstraße 3199 von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Bergung der Zugmaschine und des Tankanhängers, aus dem glücklicherweise keine Ladung austrat, zog sich dabei über Stunden hin.

Gegen 0.20 Uhr war der 60 Jahre alte Sattelzugführer in Richtung Bad Orb unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben wenige hundert Meter nach einem Umspannwerk ein Fahrzeug bei einem Überholmanöver entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste der aus Hünfeld stammende Mann ausweichen, wodurch der Tanklaster in die Bankette geriet und in den Graben rutschte. Dabei hatte der Mann offensichtlich doppeltes Glück: Er selbst blieb unverletzt und nach Sichtung durch die Rettungskräfte lief auch aus dem Auflieger nichts aus. Allerdings gestaltete sich die Bergung des Gefährts kompliziert und langwierig. Da der Lastwagen mit dem Fahrzeugboden auf der Asphaltkante festhing, musste ein Autokran hinzugezogen werden, der das Gespann letztlich gegen 5.30 Uhr aus dem Graben hieven konnte.

Der entstande Flurschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1.500 Euro. An dem Sattelzug entstanden lediglich geringfügige Beschädigungen, er konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen wurde eine Umleitung eingerichtet und die Landesstraße war bis etwa 6 Uhr vollgesperrt.

Die Polizei Bad Orb ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht sowohl Zeugen als auch den noch unbekannten Unfallverursacher. Die Beamten bitten insbesondere den Fahrzeugführer, der überholt wurde, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 zu melden.

Hinweis: Ein Bild ist dieser Meldung beigefügt (Quelle: Polizei)

Offenbach, 14.01.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell