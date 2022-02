Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flasche flog aus Gruppe torkelnder Personen auf fahrenden Pkw von 24-Jähriger: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zieht ein Vorfall vom gestrigen Donnerstagabend nach sich, bei dem aus einer Gruppe torkelnder Personen heraus eine Flasche auf ein fahrendes Auto geworfen wurde. Eine 24-Jährige aus Kassel war mit ihrem Audi A 4 gegen 22:10 Uhr auf der Holländischen Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Halitplatzes war sie an den drei offensichtlich betrunkenen Personen vorbeigefahren, wobei plötzlich eine Flasche auf ihre Windschutzscheibe flog und diese beschädigte. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die drei Personen, zu denen die 24-Jährige aufgrund der Dunkelheit keine nähere Beschreibung abgeben konnte, flüchteten anschließend in Richtung Mombachstraße / Gottschalkstraße. Die Fahndung nach der Personengruppe führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die die Dreiergruppe gestern Abend möglicherweise beobachtet haben und weitere Hinweise auf diese Personen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

