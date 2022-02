Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter rempelt Seniorin in Straßenbahn an und klaut Geldbörse: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein Unbekannter hat am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr in einer stehenden Straßenbahn am Kasseler Königsplatz eine 82-jährige Frau aus Kassel angerempelt. Den Moment der Ablenkung nutzte der Täter, um unbemerkt ihre Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen. Anschließend verließ der Mann noch an der Haltestelle die Tram, obwohl er dort zuvor erst nach der Seniorin eingestiegen war. Die 82-Jährige beschlich sofort ein ungutes Gefühl, was sich bestätigte, als sie das Fehlen ihres schwarzen Portemonnaies samt Geld und Ausweispapieren feststellte. Sie stieg an der nächsten Haltestelle aus und lief zurück zum Königsplatz, allerdings war der Täter bereits spurlos verschwunden. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Trickdieb geben können.

Es soll sich um einen ca. 30 bis 40 Jahre alten Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben, der dunkel gekleidet war.

Zeugenhinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell