Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Blauer VW Multivan in Vellmar gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Donnerstag einen blauen VW Multivan im Lambertweg in Vellmar gestohlen. Von dem 19 Jahre alten Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen KS-P 4044 im Wert von ca. 20.000 Euro fehlt trotz umgehend eingeleiteter europaweiter Fahndung jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht agierten und wie sie vorgingen, ist momentan nicht bekannt. Am Mittwochabend war einem Anwohner ein langsam durch den Lambertweg fahrender älterer Opel Corsa mit ausländischen Kennzeichen aufgefallen, der möglicherweise mit dem Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise auf die Täter, den Verbleib des blauen Multivans oder den aufgefallenen Opel Corsa geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell