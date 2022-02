Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwarzer Kleinwagen nimmt Rennradfahrer die Vorfahrt und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Kleinwagens hat am Dienstagnachmittag gegen 16:40 Uhr offenbar einem Rennradfahrer an der Kreuzung Sandershäuser Straße/ Dresdener Straße die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Der 28-jährige Radfahrer aus Kassel zog sich leichte Verletzungen zu und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Kleinwagen und seinen Fahrer geben können.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost von der Unfallaufnahme berichten, war der Rennradfahrer von der Hannoverschen Straße gekommen und wollte an der Kreuzung geradeaus in die Sandershäuser Straße fahren. Als er an der grünen Ampel in die Kreuzung einfuhr, missachtete der entgegenkommende Linksabbieger die Vorfahrt der 28-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Kleinwagen zu verhindern, wich der Radfahrer aus und stieß dabei gegen den BMW eines 25-Jährigen aus Kaufungen, der hinter dem Kleinwagen links abbiegen wollte und angehalten hatte. Der Rennradfahrer stürzte und schlug mit dem behelmten Kopf auf die Windschutzscheibe des BMW, während der Verursacher auf der Dresdener Straße in Richtung Platz der Deutschen Einheit davonfuhr. Da die Windschutzscheibe zerstört war, musste der BMW abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den schwarzen Kleinwagen oder den Fahrer des Wagens geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

