Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sprinterfahrer muss Gegenverkehr ausweichen und kracht in Leitplanke: Hinweise auf schwarzen SUV erbeten

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagmorgen ereignete sich auf der K1 zwischen Niestetal-Sandershausen und Staufenberg-Spiekershausen ein Unfall, bei dem ein 55-jähriger Sprinterfahrer einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und in eine Leitplanke krachte. Der unbekannte Verursacher suchte anschließend das Weite, ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Die zuständigen Ermittler erbitten Zeugenhinweise.

Wie der 55-Jährige aus Niestetal den Beamten des Polizeireviers Ost schilderte, war er gegen 9:20 Uhr von Spiekershausen kommend auf der Kreisstraße in Richtung Sandershausen unterwegs. Nach dem Hundeplatz kam ihm auf völlig gerader Strecke plötzlich das andere Auto auf seinem Fahrstreifen entgegen. Nachdem der Sprinterfahrer vergeblich die Lichthupe und die Hupe betätigt hatte, um den anderen Fahrer auf sich aufmerksam zu machen, wich er nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen und kollidierte mit der Leitplanke, blieb aber unverletzt. Bei dem Verursacher, der einfach in Richtung Spiekershausen weitergefahren war, soll es sich um einen schwarzen SUV mit Göttinger Kennzeichen gehandelt haben. Das Auto wurde von einem Mann mit Brille gesteuert, so der 55-Jährige.

Wer den ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den schwarzen SUV oder den Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

