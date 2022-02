Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tür stand wegen Hausputz offen: Dreistes Diebespärchen bestiehlt Bewohnerin und wird ertappt; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Ein dreistes Diebespärchen hat am gestrigen Dienstagabend in der Heidenkopfstraße eine beim Putzen offen gelassene Haustür für sich genutzt. Die Frau ging in das Haus und griff dort nach einer Handtasche. Als sie mit der Beute flüchtete, wurde sie von den Bewohnern ertappt und festgehalten. Dabei kam der Komplize der Diebin hinzu. In einem Gerangel gelang es der bestohlenen Bewohnerin, sich ihre Handtasche und ihr Portemonnaie von der Unbekannten zurückzuholen. Allerdings zog sie sich durch die Gegenwehr des Komplizen, der sie fest an den Handgelenken packte, leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten räuberischen Diebstahls und bittet um Hinweise auf die noch unbekannten Täter.

Wie zum Tatort gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, verlief die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Diebespärchen ohne Erfolg. Die Tat selbst hatte sich gegen 11:50 Uhr ereignet. Nach dem Gerangel war das Pärchen in Richtung Birkenweg geflüchtet. Es soll sich um eine ca. 40 Jahre alte und etwa 160 cm große, sehr dünne Frau gehandelt haben, die rote lange Haare hat und einen rosa Mundschutz sowie eine schwarze Jacke trug. Zudem führte sie einen dunklen Rucksack sowie Pfandflaschen mit sich. Die Täterin habe Deutsch mit einem Akzent gesprochen. Ihr Komplize wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, etwa 160 cm groß, sehr dünn, kurze blonde Haare, weißer Mundschutz, hellblaue Jeans, schwarze Jacke. Darüber hinaus sollen beide merklich alkoholisiert gewesen sein.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

