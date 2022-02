Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Bildungseinrichtung in Sickingenstraße: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Unbekannte sind am gestrigen Dienstagabend in das Gebäude des Berufsbildungswerks in der Sickingenstraße in Kassel eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen machten sie dort keine Beute, richteten bei dem Einbruch jedoch einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro an. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr ereignet. Die Täter hatten mit einem Stein die Glasscheibe einer Zugangstür eingeworfen und waren über diese Tür in das Gebäude eingebrochen. Dort hatten sie anscheinend nach Beute gesucht und dabei mit ihrem Hebelwerkzeug auch ein Schließfach beschädigt. Vermutlich jedoch ohne Beute flüchteten sie über ein Fenster aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell