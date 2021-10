Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag gegen 12.20 Uhr ist ein 58-jähriger Wegberger, der sich mit anderen Personen auf einer Fahrradtour befand, nach einem Defekt an seinem Sattel mit seinem Fahrrad auf der Straße Berg in Breyell gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. /hei (866)

