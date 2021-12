Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auseinandersetzung

Lahr (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Einkaufsmarkt kam es am Mittwochnachmittag gegen 13:30 Uhr in der Schwarzwaldstraße. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sollen zwei bislang unbekannte Männer einen 65-Jährigen mit Schlägen und Tritten so verletzt haben, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musst. Die Beamten des Polizeirevier Lahr haben die Ermittlungen zum Tathergang und den möglichen Hintergründen aufgenommen. Mögliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 07821 277-0 erbeten. /ag

