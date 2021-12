Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Spur der Verwüstung nach Vandalismus, Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Sonntag bis Dienstag, hatten noch unbekannte Täter zwischen Welschensteinach und Steinach an verschiedenen Einrichtungen und Gegenständen erhebliche Sachbeschädigungen begangen. Im Untertal wurden ein massiver Hochsitz sowie ein Wegweiser komplett abgesägt. Am Ortseingang Steinach schlitzten die Täter mindestens 12 in Folie verpackte Heuballen auf und machten sie somit unbrauchbar. An und in zwei Hütten, ebenfalls im Bereich Ortseingang Steinach wurden Scheiben eingeschlagen, Türen eingetreten und das Inventar praktisch verwüstet. Im Bereich eines Campingplatzes in Steinach beschädigten die Täter die Reifen eines dort abgestellten Rollers. Im weiteren Verlauf wurden zahlreiche Schilder des sogenannten "Kräuterpfades" beschädigt und abgerissen. Das sinnlose Zerstören gipfelte im An- und Absägen von ca. 50 gepflanzten jungen Kirsch- und Ahornbäumen in einer Schonung. Die einzelnen Tatorte befanden sich in einem Umkreis von etwa zwei Kilometer. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf zirka 15.000 Euro. Zeugen, Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit den Beamten des Bezirksdienstes vom Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/ge/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell