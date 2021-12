Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Nötigung im Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Nachdem es am Dienstagnachmittag zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein soll, sind die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf der Suche nach Zeugen. Ein Seat-Fahrer soll einer 23-jährigen Autofahrerin ab dem Kreisverkehr an der Hornisgrindestraße dicht aufgefahren sein und hierbei mehrfach die Lichthupe sowie die Hupe betätigt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dann in der Obersasbacher Straße zu einem riskanten Überholvorgang, bei dem offenbar ein Mädchen auf ihrem Fahrrad gefährdet wurde. Zusätzlich musste sowohl die 23-Jährige, als auch das entgegenkommende Fahrzeug stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung konnte der Seat-Fahrer wenig später einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer seines Wagens gesessen haben könnte, wurde der 22-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe zum Polizeirevier Achern verbracht. Zeugen, insbesondere das Mädchen auf dem Fahrrad sowie der Fahrer/Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs, aber auch möglicherweise weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

