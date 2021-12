Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unachtsam die Straße betreten

Offenburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Autofahrer kam es am Dienstagmittag in der Rammersweierstraße. Gegen 12:40 Uhr war ein 37 Jahre alter Renault-Fahrer dort ortseinwärts unterwegs, als kurz nach der Einmündung Goethestraße eine am Fahrbahnrand stehende 31-Jährige auf die Fahrbahn trat und seitlich mit dem Renault zusammenstieß. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst, wurde die Frau in eine Klinik gebracht.

