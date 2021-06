Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Geparkte Autos beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Beim Befahren der Pleidelsheimer Straße in Richtung Poststräßle hat sich am Dienstag gegen 8:15 Uhr am Auflieger des Sattelzuges eines 36-Jährigen eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Tür geöffnet. In der Folge schlug die Tür gegen drei geparkte Autos. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

