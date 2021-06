Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Vorfahrt nicht beachtet

Ludwigsburg (ots)

Beim Überqueren der Kreuzung Hauffstraße / Schwabstraße ist die 79-jährige Fahrerin eines Ford am Dienstag gegen 10:45 Uhr mit dem von rechts kommenden, bevorrechtigten VW eines 81-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell