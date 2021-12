Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Ermittlungen nach Brand

Gengenbach (ots)

Nach einem Brand in der Adlergasse am Dienstagabend, haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 20 Uhr kam es in einem abgeschlossenen Müllraum des Gebäudes offenbar zum Brandausbruch in einer Papiertonne. Durch die Lüftungsanlage gelangte der Rauch in darüber liegende Wohnungen und löste dort Melder aus. Insgesamt wurden durch den Rauch und den Brand mehrere Mülltonnen, wie auch die Lüftungsanlage sowie die Stromverteilung im Haus in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Genauso ist die Brandursache noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bewohner des Hauses wurden, da zwei der zehn Wohnungen unbewohnbar wurden, durch die Stadt Gengenbach anderweitig untergebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr Gengenbach wurden durch die Wehrleute aus Offenburg und Ohlsbach unterstützt. Verletzte sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine zu beklagen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell