Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach Graffiti-Sachbeschädigung: Bundespolizei stellt 23 Farbsprühdosen sicher-

Hamburg (ots)

Am 10.12.2021 gegen 19.20 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bundespolizei zwei verdächtige Männer (m.18, m.21) am Eingangsbereich zum Bahnbetriebswerk Langenfelde fest. Die jungen Männer hatten an der Bekleidung, an den Schuhen sowie an den Händen teilweise erhebliche frische Farbanhaftungen. "Bundespolizisten stellten bei den deutschen Staatsangehörigen zwei Taschen mit insgesamt 23 Farbsprühdosen sowie diversen Sprayer-Utensilien sicher."

Im Eingangsbereich zum Bahnbetriebswerk entdeckten die Polizeibeamten dann einen frisch gesprühten Schriftzug (6qm) an einer Mauer. Gegen die bereits polizeilich bekannten Hamburger leiteten Bundespolizisten Strafverfahren wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

