Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Festnahme am Nikolaustag: Vom Hamburger Hauptbahnhof direkt in die Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am 06.12.2021 gegen 20.15 Uhr nahm eine Streife der Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.40) im Hauptbahnhof fest. Zuvor geriet der Gesuchte in das Visier der Bundespolizisten, da er grundlos Reisende in der Wandelhalle in aggressiver Form bepöbelte. Der alkoholisierte Mann (0,74 Promille) wurde zunächst auf sein Fehlverhalten angesprochen. Die anschließende Überprüfung der Personaldaten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Anfang November 2021 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl (gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln) gesucht. Der bulgarische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe + Verfahrenskosten in der Höhe von 1360,00 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht". Weiterhin bestehen gegen den Gesuchten vier weitere Fahndungsnotierungen verschiedener Staatsanwaltschaften u.a. wegen Eigentumsdelikten.

Der 40-Jährige hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 58 Tagen zu verbüßen. Bundespolizisten führten den Mann nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zu.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell