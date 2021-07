Polizei Hagen

POL-HA: Mann beschädigt Rollläden mit Axt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (29.07.21) um 18.10 Uhr schlug ein 46-Jähriger in der Fehrbelliner Straße wutentbrannt auf Rollläden, eine Treppen sowie einen Stromkasten ein. Der Hagener war mit einem Auto vorgefahren, ausgestiegen und begann laut zu schreien. Anschließend beging er die Sachbeschädigung. Ein 38-Jähriger Zeuge beruhigte den Mann mit weiteren Personen und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten hatte der 46-Jährige seine Axt bereits nicht mehr in der Hand. Sie lag in seinem Auto. Er sprach jedoch anhaltend Drohung gegen den Eigentümer des Hauses aus, der jedoch nicht selbst vor Ort war. Die Beamten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Axt wurde sichergestellt. Der 46-Jährige erhielt zudem eine Strafanzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Bedrohung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell