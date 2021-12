Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Durchfahrtshöhe unterschätzt: LKW rammt Hamburger S-Bahnbrücke-

Hamburg (ots)

Am 10.12.2021 gegen 09.35 Uhr hatte ein LKW-Fahrer offensichtlich die Durchfahrtshöhe einer S-Bahnbrücke in der Schanzenstraße unterschätzt. Er fuhr nach jetzigem Sachstand mit seinem LKW mit Containeraufbau und nicht voll eingefahrenen Ladekran in den Brückenbereich und rammte die Unterbaukonstruktion der S-Bahnbrücke. Selbstständig konnte der LKW nicht mehr unter der Brücke herausgefahren werden.

Alarmierte Kräfte der Bundespolizei, der Feuerwehr und der Polizei Hamburg erreichten umgehend den Einsatzort. Kräfte der Feuerwehr konnten Luft aus den Reifen des LKW ablassen und diesen dann mit einem Feuerwehrfahrzeug unter der Brücke herausziehen.

"Bundespolizisten waren zur Unfallaufnahme vor Ort und konnten entsprechende Ausmessungen vor Ort vornehmen. Die Höhe des LKW mit Ladekran betrug 4,51 Meter, die Durchfahrtshöhe der S-Bahnbrücke beträgt 4,0 Meter; also eine Durchfahrt unmöglich..."

Gegen den LKW - Fahrer wurde ein OWI-Verfahren (Vornahme einer Betriebsstörung /Betriebsgefährdung) eingeleitet. Danach konnte der gebürtige Hamburger die Unfallstelle wieder verlassen.

Ein Brückensachverständiger geht nach ersten Schätzungen von mindestens 4000 Euro Sachschaden an der S-Bahnbrücke aus. Schäden am LKW sind hier nicht bekannt.

Die Streckensperrung der S-Bahnstrecke wurde nach ca. einer Stunde wieder aufgehoben. Über Betriebsstörungen im S-Bahnverkehr können von der Bundespolizei keine Angaben gemacht werden.

RC

