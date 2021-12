Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ohne Maske (MNS) aber mit Haftbefehl und völlig uneinsichtig; Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 11.12.2021 gegen 08.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.31) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor geriet der Mann in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei, da er im Hauptbahnhof keinen Mund-Nasenschutz trug.

"Angesprochen auf sein Fehlverhalten reagierte der Mann völlig uneinsichtig und respektlos. Daraufhin wurden die Personaldaten des afghanischen Staatsangehörigen überprüft; Ergebnis Ausschreibung zur Festnahme."

Seit Anfang Dezember 2021 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten gesucht. Der Mann hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und hat jetzt noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen im Bundespolizeirevier veranlassten Bundespolizisten die Zuführung des Gesuchten in eine Haftanstalt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell