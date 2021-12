Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbruch in Betriebshof, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr gelangten noch unbekannte Einbrecher in einen Bauhof in der Mühllhofer Straße. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten eine am Außenzaun befindliche verschlossene Eisentür auf, um auf das Gelände zu gelangen. Durch das Aufhebeln eines Fensters einer Werkstatt gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Büros im Erdgeschoss wurden teilweise durchwühlt, mehrere Schränke eines Aufenthaltsraums geöffnet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 15 Euro, der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 zu melden.

ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell