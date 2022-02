Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Diebstählen von Schuhen, Kleidung und Parfüm innerhalb 24 Stunden: 32-Jährigem droht Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Da er im dringenden Verdacht steht, am Samstag einen räuberischen Diebstahl und am gestrigen Sonntag einen Einbruch in der Kasseler Innenstadt begangen zu haben, droht einem 32-jährigen Tatverdächtigen nun Untersuchungshaft. Der Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland derzeit keinen Wohnsitz hat, soll am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zunächst war es am Samstag gegen 19:30 Uhr zu dem räuberischen Diebstahl in einem Schuhgeschäft in der Treppenstraße gekommen. Der Täter hatte dort ein Paar Schuhe aus der Auslage genommen und wollte mit der Beute in der Hand fluchtartig aus dem Geschäft rennen. Zwei Verkäufer stellten sich dem Dieb in den Weg, woraufhin dieser ein Pfefferspray zückte und die Mitarbeiter besprühte. Als der Täter die Verkäufer wegschubste und aus dem Geschäft rannte, wurden zwei 18 und 20 Jahre alte Passanten in der Treppenstraße auf die Situation aufmerksam. Die couragierten Männer verfolgten den mutmaßlichen Dieb bis zum Hauptbahnhof, wo eine hinzugeeilte Streife den 32-Jährigen schließlich festnehmen konnte. Der Tatverdächtige trug zudem Kleidung mit Alarmsicherungen eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt, weshalb nun wegen weiterer Diebstähle gegen ihn ermittelt wird. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wegen fehlender Haftgründe auf freien Fuß entlassen.

Rund 24 Stunden später ereignete sich der Einbruch in die Parfümerie, die sich in der Galerie eines Einkaufszentrums in der Oberen Königsstraße befindet. Der Sicherheitsdienst war durch den ausgelösten Alarm auf den Einbruch aufmerksam geworden und konnte den flüchtenden Täter noch vor Verlassen des Einkaufszentrums stellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war er über eine knapp zwei Meter hohe Absperrwand geklettert, die die Parfümerie vom geöffneten Einkaufszentrum trennt, und auf gleichem Weg wieder geflüchtet. Neben einem erbeuteten Parfüm im Wert von 100 Euro in der Tasche des 32-Jährigen fanden die Beamten weitere hochpreisige Düfte, die der Einbrecher bereits zum späteren Abtransport bereitgestellt hatte. Nach der erneuten Festnahme am gestrigen Abend sitzt der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen dauern an.

