POL-REK: 211222-1: Polizisten stellten Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl

Wesseling (ots)

Zeuge folgte dem Verdächtigen und gab den Standort an die Beamten weiter

Am Dienstagnachmittag (21. Dezember) haben Streifenbeamte einen 28-jährigen Wesselinger gestellt und eine Strafanzeige gegen ihn gefertigt. Ihm wird vorgeworfen, Süßwaren in einem Lebensmittelmarkt an der West-Devon-Straße in seine Kleidung gesteckt und einen Mitarbeiter des Geschäftes bei Seite gestoßen zu haben, als ihn dieser auf den Diebstahl ansprach.

Um 17.15 Uhr habe der Angestellte eines Discounters den Tatverdächtigen beobachtet. Nachdem sich der 28-Jährige Süßigkeiten eingesteckt haben soll, soll ihn der Mitarbeiter aufgefordert haben, ihm in sein Büro zu folgen. Um der Situation zu entkommen, habe der Tatverdächtige den Mitarbeiter von sich gestoßen und sei aus dem Geschäft geflohen. Der Zeuge folgte dem Mann und gab den Fluchtweg an die Polizei weiter. Kurze Zeit später trafen die Beamten den Mann an der Brühler Straße an. Sie durchsuchten ihn und übergaben die aufgefundene Beute an den Mitarbeiter des Lebensmittelmarktes. Der Tatverdächtige muss sich nun in einem Verfahren wegen räuberischen Diebstahls verantworten. (akl)

