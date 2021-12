Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211221-4: Opel landete auf dem Dach

Hürth (ots)

Autofahrerin verletzte sich bei einem Verkehrsunfall leicht

Am Montagnachmittag (20. Dezember) ist es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der Landesstraße (L) 103 in Höhe der Anschlussstelle Gleuel der Autobahn 1 gekommen. Eine 19-jährige Unfallbeteiligte verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Ermittlungen soll die 19-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der L 103 in Richtung Gleuel gefahren sein. In Höhe der Anschlussstelle habe sie sich auf den Linksabbiegerstreifen eingeordnet und soll dann nach Zeugenangaben links auf die Anschlussstelle abgebogen sein, obwohl ihr zeitgleich ein Kombi entgegen gekommen sei, der in Richtung Bachem fuhr. Der Fahrer (79) des Autos habe noch versucht nach links auszuweichen. Der 79-Jährige traf mit seinem Auto die Beifahrerseite des Corsas. Durch die Kollision überschlug sich dieser und kam auf dem Dach zum Liegen.

Beide Fahrzeuge schleppte ein Abschleppunternehmen ab. Polizisten sperrten die L 103 kurzzeitig und leiteten den Verkehr später einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle war für die Unfallaufnahme bis etwa 16.45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell