Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211221-1: Autofahrer erfasst Motorroller beim Wendevorgang

Brühl (ots)

Zweiradfahrer erleidet schwere Verletzungen - Krankenhaus

Am Montagabend (20. Dezember) ist der Fahrer (58) einer Piaggio bei einem Verkehrsunfall in Brühl so schwer verletzt worden, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer (18) den Roller des 58-Jährigen bei einem Wendemanöver erfasst haben.

Gegen 23.45 Uhr war der 18-Jähige gemeinsam mit seinem Beifahrer (19) in seinem Renault auf der Kölnstraße in Richtung Köln unterwegs. Unmittelbar nachdem er die Einmündung zur Kerkrader Straße passiert hatte, soll der Autofahrer nach derzeitigem Sachstand gewendet haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Piaggio des 58-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt direkt hinter dem Unfallwagen gefahren sein soll.

Währen der Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Unfallstelle für wenige Minuten komplett ab. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nach Einschätzung der Beamten nicht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem Unfall bereits aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell