Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211220-1: Ermittlungen wegen weiterer Mülltonnenbrände - Zeugen gesucht

Frechen (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet weiter mit Bildern und einem Video aus Überwachungskameras

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 2 vom 14. Dezember und Ziffer 3 vom 15. Dezember https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5099315 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5100636

Die Polizei hat am Sonntag (19. Dezember) im Stadtgebiet Frechen nach vier Mülltonnenbränden die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin läuft die Öffentlichkeitsfahndung mit Fahndungsbildern und einer Videosequenz auf Hochtouren. In allen Fällen fahndeten Polizisten im Nahbereich. Zudem sicherten die Beamten Spuren an den Brandorten, sprachen mit Anwohnern und nahmen Anzeigen auf. Weiterhin werden Polizisten in Uniform und ziviler Kleidung im Stadtgebiet Frechen unterwegs sein und den Fahndungsdruck aufrechterhalten.

Die Kriminalbeamten der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe suchen dringend Zeugen und fragen: - Wer kennt den auf den Fahndungsbildern gezeigten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? - Wer hat im Verlauf des Sonntags in Frechen Beobachtungen gemacht, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 02232 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Fahndungsbilder und das Video sind unter dem folgenden Link einsehbar: https://url.nrw/braendefrechen

Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe und Bedeutung der einzelnen Hinweise ausschließlich für Privatpersonen.

Zu dem ersten Brand wurden Polizisten in der Nacht zu Sonntag gerufen. Gegen 0.50 Uhr brannten in der Elisabethstraße zwei Mülltonnen. Das Feuer beschädigte nach ersten Ermittlungen auch die Oberfläche eines Carports.

Gegen 7 Uhr löschten Feuerwehrleute zwei brennende Mülltonnen in der Straße 'An der Fischmaar'. Ein Zeuge (49) hatte den Brand zuvor beobachtet, die Feuerwehr alarmiert und direkt begonnen die Flammen mit einem Pulverlöscher zu bekämpfen.

Ein weiterer Brand ereignete sich gegen 18 Uhr auf dem Akazienweg. Ein Passant (58) hatte den Lichtschein der brennenden Mülltonne bemerkt und umgehend die Feuerwehr informiert.

Am späten Sonntagabend brannte gegen 23.30 Uhr erneut eine Mülltonne in der Elisabethstraße. Auch hier löschten Feuerwehrleute. (he)

