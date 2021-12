Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211215-3: Fahndung nach Brandstifter - Zeugen gesucht

Frechen (ots)

Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder und Videosequenz

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 14. Dezember 2021

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet mit Bildern und einer Videosequenz aus zwei Überwachungskameras nach einem derzeit noch unbekannten Mann. Ihm wird vorgeworfen, für mehrere Brandstiftungen im Stadtgebiet Frechen verantwortlich zu sein. Die Fahndungsbilder und das Video sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://url.nrw/braendefrechen

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen und fragt:

Wer kennt den auf den Bildern und dem Video gezeigten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat jemanden gesehen oder beobachtet, der eine solch auffällige Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze trägt?

Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgelobt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe und Bedeutung der einzelnen Hinweise ausschließlich für Privatpersonen.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Telefonnummer 02233 52-0, per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de oder bei jeder Polizeidienststelle entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell