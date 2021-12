Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211215-1: Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Auto

Brühl (ots)

Senior mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Uniklinik gebracht

Am Dienstagabend (14. Dezember) ist es auf der Pingsdorfer Straße in Brühl zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger (71) und einem Autofahrer (29) gekommen. Rettungskräfte brachten den Senior mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Uniklinik.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 29-Jährige gegen 22 Uhr mit seinem Audi auf der Pingsdorfer Straße in Richtung Euskirchener Straße. Zeitgleich befand sich ein Fußgänger auf der Fahrbahn, der diese überquerte. Nach Angaben des 29-Jährigen habe er trotz einer eingeleiteten Bremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Rentner verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass eine Zeugin (22) noch an der Unfallörtlichkeit Erste-Hilfe-Maßnahmen einleitete. Rettungskräfte übernahmen die ärztliche Versorgung und brachten den Mann im Anschluss ins Krankenhaus.

Die hinzugerufenen Polizisten des Rhein-Erft-Kreises zogen zur Unfallaufnahme das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln hinzu. Die Beamten stellten außerdem den Audi und das Mobiltelefon des 29-Jährigen sicher. Für die Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Pingsdorfer Straße bis etwa 2 Uhr nachts in beide Fahrtrichtungen. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell