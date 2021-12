Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211215-2: Polizisten stellten Cannabispflanzen sicher

Brühl (ots)

Geruch der Marihuanapflanzen war bereits im Hausflur wahrzunehmen

Am Dienstagnachmittag (14. Dezember) haben Polizeibeamte während eines Einsatzes den Geruch von Marihuana in einem Mehrfamilienhaus an der Liblarer Straße in Brühl wahrgenommen. Nachdem ein Richter eine Durchsuchung anordnet hatte, stellten die Polizisten zwei Marihuana-Pflanzen sicher.

Die Beamten waren um 16.45 Uhr ursprünglich auf der Suche nach einem Senior, der sich länger nicht bei seinen Bekannten gemeldet hatte. Die Beamten klingelten an dem Mehrfamilienhaus und klopften an das Fenster einer Wohnung. Es öffnete ein junger Mann (28). Während die Beamten mit dem 28-Jährigen am Fenster sprachen, nahmen sie bereits Marihuanageruch wahr. Der Mann ließ die Polizisten zwar in den Hausflur, aber nicht in die eigene Wohnung. Angesprochen auf den Verdacht, dass sich Betäubungsmittel in seiner Wohnung befinden könnten, bestritt er dies. Die Beamten verständigten die Staatsanwaltschaft und durchsuchten auf Anordnung eines Richters die Wohnung des 28-Jährigen. Dort fanden sie neben kleinen Mengen von Cannabis eine über ein Meter hohe Cannabispflanze und einen Setzling. Die Beamten stellten diese sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell