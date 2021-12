Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211217-3: Alkoholisierter Unfallfahrer leistete Widerstand

Kerpen (ots)

Beamte nahmen 43-Jährigen zur Ausnüchterung in Gewahrsam

Am Donnerstagabend (16. Dezember) ist ein alkoholisierter Autofahrer (43) von der Landesstraße (L) 361 nach rechts abgekommen und beschädigte einen Zaun. Auf Grund seines aggressiven Verhaltens und seiner starken Alkoholisierung, nahmen ihn Polizisten in Gewahrsam. Als die Beamten den 43-Jährigen in eine Gewahrsamszelle brachten, leistete er Widerstand.

Gegen 22 Uhr war einer Zeugin (37) bereits das Fahrverhalten des 43-jährigen MINI-Fahrers aufgefallen. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits mehrfach in Schlangenlinien und auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gefahren. Plötzlich sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Die Zeugin verständigte die Polizei.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, nahmen sie den enormen Alkoholgeruch aus der Atemluft des Mannes wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Im Rahmen der Unfallaufnahme verlor der 43-Jährige immer wieder das Gleichgewicht und musste sich am Fahrzeug festhalten. Seine Stimmung schwankte stark und er sperrte sich zunächst gegen die Mitnahme zu einer Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt dem Unfallverursacher eine Blutprobe. Auch hier veränderte sich die Stimmung des Beschuldigten immer wieder. Er zeigte sich verbal aggressiv gegenüber den Beamten, so dass er von diesen in Gewahrsam genommen wurde. Als die Polizisten den Mann in eine Zelle bringen wollten trat er nach den Polizisten und versuchte sich aus deren Griff zu befreien.

Den Führerschein und das Fahrzeug des Beschuldigten stellten die Beamten sicher. Nach seiner Ausnüchterung untersagten sie dem 43-Jährigen außerdem die Weiterfahrt für fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Trunkenheit im Verkehr und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

