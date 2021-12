Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211216-4: Unter Drogeneinfluss auf E-Scootern unterwegs - Blutprobe

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten fanden bei einem Betroffenen Rauschgift

Polizisten haben am Dienstagabend (14. Dezember) Ermittlungen gegen den Fahrer eines E-Scooters (31) aufgenommen. Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, unter Drogeneinfluss in Brühl mit dem Elektroroller gefahren zu sein. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC. Daher ordneten die Polizisten eine Blutprobe an, die wenig später von einem Arzt entnommen wurde. In der Jackentasche des Betroffenen fanden die Beamten eine kleine Menge Cannabis und stellten die Drogen sicher.

Gegen 18.30 Uhr war der 31-Jährige mit seinem Scooter auf der Liblarer Straße unterwegs. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten die glasigen Augen des Fahrers und führten mit ihm den Drogenschnelltest durch. Er muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten.

Bereits gegen 15 Uhr hatten weitere Polizisten in Hürth einen E-Scooter-Fahrer (34) gestoppt, der auf der Duffelsbachstraße unterwegs gewesen war. Er hatte ebenfalls auffällige Augen, verengte Pupillen und gerötete Bindehäute. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamine an. Auch in diesem Fall ordneten die Polizisten eine Blutprobe an und leiteten die Ermittlungen ein. (he)

