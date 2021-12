Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211216-2: Geldbörse gestohlen

Brühl (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag (14. Dezember) zeigte eine Seniorin (86) den Diebstahl ihrer Geldbörse an, die ersten Erkenntnissen zufolge an der Bushaltestelle vor der Giesler Galerie (Uhlstraße) abhandengekommen ist. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen, die einen Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zu einer sich verdächtig verhaltenden Frau geben können.

Die 86-Jährige wartete gegen 17 Uhr an der Bushaltstelle. Sie soll dabei ihre Handtasche über der Schulter getragen haben. Plötzlich sei sie von einer Frau angesprochen worden, die zweimal nach einer Busverbindung gefragt habe. Während dessen sei ihr die Dame sehr nahe gekommen und habe sie auch am Oberarm angefasst. Die Seniorin wies daraufhin, dass sie nicht helfen könne und die Dame entfernte sich in unbekannte Richtung. Wenig später stellte die 86-Jährige fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand.

Die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell