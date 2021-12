Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211216-1: Einbrecher ließen Beute zurück - Zeugensuche

Brühl (ots)

Mindestens zwei unbekannte Männer brachen in einen Kiosk in einem Lebensmittelmarkt ein

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat in der Nacht zu Donnerstag (16. Dezember) die Fahndung nach mindestens zwei unbekannten Männern aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in einen Kiosk, der sich in einem Lebensmittelmarkt am Westring befindet, eingebrochen zu sein.

Gegen 3.45 Uhr schlugen die unbekannten Männer nach ersten Ermittlungen ein Loch in eine Glasschiebetür des Lebensmittelmarktes und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren zerstörten sie eine Glaswand und drangen in den dortigen Kiosk ein. Aus der Auslage entnahmen die Einbrecher diverse Zigarettenstangen und -schachteln, verstauten diese in Einkaufstaschen und verließen mit ihrer Beute das Gebäude. Die alarmierten Polizisten nahmen bei ihrem Eintreffen auf dem Parkplatz des Marktes zunächst eine dunkel gekleidete Person wahr, die zwei große Tüten trug. Bei Erblicken des Streifenwagens ließ der Mann jedoch sofort die Taschen mit der Beute fallen und lief über die Berzdorfer Straße in Richtung Mühlenweg davon. Nach Angaben einer Zeugin seien zwei Männer über die Berzdorfer Straße auf die Pfeilstraße geflohen. Einer der Männer habe auf der Flucht außerdem mehrere Zigarettenschachteln weggeworfen. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenteams blieb bislang ergebnislos. Die Tatbeute von insgesamt vier gefüllten Einkaufstaschen stellten die Beamten sicher und händigten sie einem Berechtigten aus.

Die beiden Tatverdächtigen sind etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und waren komplett dunkel gekleidet.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 fragen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Westrings wahrgenommen? Wer kann Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen oder einem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nehmen die Kriminalbeamten telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

