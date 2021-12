Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: 78-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, den 01.12.2021, gegen 08:45 Uhr ereignete sich in Freiburg-Waltershofen, im Kreisverkehr an der Sonnenbrunnen-, Schuttern- und Klosterstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigten sowohl ein Autofahrer, als auch der Fahrradfahrer, den Kreisverkehr zu passieren. Offenbar übersahen sie sich gegenseitig. Letztendlich kam der Fahrradfahrer zu Fall und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde er schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik eingeliefert.

Ob es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam, ist bislang unklar. Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können.

js

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell