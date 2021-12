Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Lehen Festnahme eines Einbrechers nach Rückkehr zum Tatort

In der Nacht vom 04.12. auf 05.12.2021 bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Waldallee in Freiburg-Lehen gegen 22:30 Uhr einen Fremden im Treppenhaus, nachdem er zuvor klirrende Geräusche wahrgenommen hatte. Dieser war nach derzeitigem Erkenntnisstand zuvor durch eine eingeschlagene Glastür in das Objekt gelangt. In der betroffenen Wohnung ließ er jedoch seine Jacke inklusive Personaldokumenten zurück, weshalb er gegen 03:30 Uhr an den Tatort zurückkehrte. Dort konnte er schließlich vom Eigentümer festgehalten werden.

Der 20-jährige, polizeibekannte Beschuldigte syrischer Staatsangehörigkeit, wurde durch die eintreffende Streife des Polizeireviers Freiburg-Nord vorläufig festgenommen.

