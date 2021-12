Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen Kaminbrand

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.12.2021, gegen 15.15 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Kaminbrand in einem Zweifamilienhaus in der Druckergasse mitgeteilt. Vorsorglich wurden die Bewohner des Zweifamilienhauses evakuiert. Unter Aufsicht eines Schornsteinfegers sowie der Feuerwehr wurde der Kamin kontrolliert ausgebrannt und das verbrannte Ruß von der Feuerwehr entsorgt. Nach Abnahme durch den Schornsteinfeger durften die Bewohner wieder zurück ins Haus. Es wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell