Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht auf Parkplatz

Daun-Pützborn (ots)

Am Montagmittag, 09.08.21, zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr, wurde auf dem REWE Parkplatz in Daun-Pützborn ein Fahrzeug beschädigt. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen parkenden schwarzen Mercedes-Benz Kombi und beschädigte diesen erheblich an der linken Seite. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, Tel.: 06592/96260, erbeten.

