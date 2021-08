Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Piesport (ots)

Am 10.08.2021, gg. 12:40 Uhr, kam es in Piesport zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen überfuhr der Junge ein Stopp-Schild und kollidierte seitlich mit einem auf der Bundesstraße vorbeifahrenden Pkw. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der Junge vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei Bernkastel-Kues.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell