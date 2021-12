Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Sachbeschädigung an einem Gymnasium - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bislang Unbekannte wüteten zwischen Samstag, 04.12.2021 18:00 Uhr, und Sonntag, 05.12.2021 14:20 Uhr, in einem Schulgebäude in Bad Säckingen.

Am Gebäude wurden unter anderem mehrere Scheiben an Fenstern und Türen eingeschlagen. Zudem wurde Papierblätter an einer Pinnwand entzündet und die Feuerlöscher auf allen Etagen versprüht. Der entstandene Sachschaden inklusive der Reinigungskosten wird auf etwa 15.000 EUR geschätzt.

Der Schulbetrieb für Montag wurde abgesagt.

Die Polizei Bad Säckingen nimmt Hinweise zum Vorfall unter folgender Telefonnummer entgegen: 07761 934-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell