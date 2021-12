Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211216-3: Mehrere Leichtverletzte durch Reizgas - Tatverdächtiger ermittelt

Kerpen-Sindorf (ots)

Polizisten stellten Beweismittel sicher und übergaben Tatverdächtigen an Mutter

Am Donnerstagvormittag (16. Dezember) sind in einem Klassenraum der Realschule der Stadt Kerpen im Ortsteil Sindorf mehrere Schülerinnen und Schüler durch freigesetztes Reizgas leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten einen Schüler vorsorglich in ein Krankenhaus. Alle anderen Verletzten konnten nach einer Erstversorgung wieder am Unterricht teilnehmen. Einen Tatverdächtigen (15) übergaben die Polizisten an dessen Mutter. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Nach ersten Ermittlungen soll der 15-Jährige gegen 11 Uhr das Reizgas in seinem Klassenraum freigesetzt haben. In Begleitung des Lehrers verließ die gesamte Klasse den Schulraum. Hinzugerufene Rettungskräfte übernahmen auf dem Schulgelände umgehend die Erstversorgung der betroffenen Schülerinnen und Schüler.

Polizisten stellten ein Tierabwehrspray und das Mobiltelefon des Tatverdächtigen als Beweismittel sicher. In Anwesenheit seiner Mutter räumte der 15-Jährige gegenüber den Beamten die Tat ein. Das zuständige Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen in dem Fall bereits aufgenommen. Das Motiv des Tatverdächtigen ist noch nicht abschließend geklärt. (he)

