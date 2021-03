Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: VS-Schwenningen Zeugin beobachtet Unfallflucht (08.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht beobachtet hat eine aufmerksame Zeugin am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Bärenstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein VW Passat Fahrer stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen abgestellten Toyota Prius. Ohne sich um den Schaden an dessen Heckstoßstange in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Eine Zeugin konnte sich das Kennzeichen des VW merken und den Fahrer bei der Polizei beschreiben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

