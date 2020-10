Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 01.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Eberstadt: Frontalunfall Am Mittwoch, 21.10.2020, gegen 19.00 Uhr, befuhr eine 60-jährige mit ihrem Pkw Dacia die L 1036 in Fahrtrichtung Hölzern. In Höhe Eberstadt wollte die Fahrerin nach links in die dortige Tankstelle abbiegen. Dabei übersah sie einen 19-jähigen mit seinem Krad Kawasaki, welcher die L 1036 in Fahrt-richtung Weinsberg befuhr. Beim Abbiegevorgang des Pkw prallte das entgegenkommende Krad in die linke Fahrzeugfront des Dacia. Der Kradfahrer und sein 23-jähriger Sozius wurden dabei schwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die L1036 musste zur Unfallaufnahme bis ca. 22.00 Uhr gesperrt werden.

