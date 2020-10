POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Sattelzug angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug einen in Löwenstein abgestellten Sattelzug und flüchtete von der Unfallstelle. Zwischen Montag, 13.45 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, stand der MAN-Laster auf einem Parkplatz in der Straße "Obermühle". In diesem Zeitraum prallte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen den Lkw und beschädigte diesen an der vorderen rechten Seite. Anstelle sich um den Unfallschaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren, fuhr der Täter davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Auf circa 13.000 Euro wird der Sachschaden eines Verkehrsunfalls in Heilbronn geschätzt. Am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Audi die Stuttgarter Straße in Richtung Untergruppenbach. Zeitgleich war ein 19-Jähriger mit seinem BMW in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Max-Planck-Straße hielten beide Fahrzeuge an den jeweiligen roten Ampeln an. Als anscheinend beide Ampeln auf Grün schalteten, fuhr die Frau geradeaus weiter und der Mann bog nach links ab. Beide Wagen kollidierten miteinander im Kreuzungsbereich. Bestandteil der Unfallermittlung ist nun, welcher der beiden Personen mit ihrem Auto über eine rote Ampel gefahren ist. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-2500 zu melden.

Nordheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf mindestens 1.000 Euro Sachschaden bleibt eine 73-Jährige sitzen, wenn der Verursacher eines Unfalls nicht ermittelt werden kann. Am Montagmorgen beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen in Nordheim geparkten Pkw. Der Unfallverursacher touchierte zwischen 9.30 Uhr und 10.45 Uhr den auf dem Parkplatz der Festhalle in der Lauffener Straße abgestellte Toyotan der Frau. Daraufhin flüchtete er von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach zeugend es Unfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen am Neckar, Telefon 07133 2090, zu melden.

