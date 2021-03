Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Demonstration anlässlich des Weltfrauentags (08.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unter dem Motto "Weiter...bis wir frei sind!" nahmen rund 70 meist weibliche Teilnehmer am Montag gegen 17 Uhr an einer friedlichen Demonstration teil. Eine Verantwortliche hatte die Kundgebung anlässlich des Weltfrauentages aufgerufen und bei der Stadt Villingen-Schwenningen genehmigen lassen. Unter Einhaltung der Corona-Regeln lief ein Aufzug vom Marktplatz über die Bürkstraße, Bertha-von-Suttner-Straße, Bärenstraße, Erzbergerstraße, Alte Herdstraße bis zur Abschlusskundgebung in der Innenstadt "In der Muslen". Gegen 19 Uhr endete dort die Veranstaltung und die Versammlung löste sich auf. Die Polizei musste ein paar Mal für kurzfristige Verkehrsregelungen und Straßensperrungen einschreiten. Ansonsten verlief die gesamte Demonstration weitestgehend problemlos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell