POL-REK: 211217-1: Zwei Hauseinbrüche in unmittelbarer Nachbarschaft

Erftstadt (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend (16. Dezember) haben zwei Geschädigte aus Erftstadt-Liblar der Polizei einen Einbruch in ihre Häuser gemeldet. Zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus an der Bertholt-Brecht-Straße ein. Laut derzeitigem Sachstand brachen der oder die Einbrecher ein Fenster im ersten Stock auf, drangen in das Haus ein und durchwühlten mehrere Zimmer.

Zwischen 16 Uhr und circa 18.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Haus an der Berliner Straße ein. Ersten Erkenntnissen zur Folge nahmen die Geschädigten den Lichtschein von Taschenlampen wahr, als sie ihr Haus gegen 18.30 Uhr betraten. Zudem sei eine Zwischentür von Innen verschlossen gewesen. Die Geschädigten verließen das Haus umgehend und riefen die Polizei. Laut derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Einbrecher den Garten und gelangten auf diese Weise gewaltsam das Gebäude. Sie flüchteten nach derzeitiger Einschätzung über den gleichen Weg in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Hinweise zu den Taten oder zur Identität des oder der Einbrecher unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

