Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Mehrere Einbrüche in Mainz - Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 03.09.21 bis Sonntag, 05.09.21, ist es im Mainzer Stadtgebiet und den angrenzenden Stadteilen zu mehren Einbrüchen in Gewerbeobjekte gekommen.

Freitag, 03.09.21, 21:00 Uhr bis Samstag, 04.09.21, 07:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelt ein unbekannter Täter die Eingangstür eines Eiscafés in der Annemarie-Renger-Straße in Mainz-Weisenau auf und entwenden Wechselgeld aus dem Innenraum. Es liegen keine Täterhinweise vor. Bereits vor drei Wochen ist es hier zu einem Einbruch gekommen.

Samstag, 04.09.21, 10:00 Uhr - 18:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebeln ein frei zugängliches Fenster einer Bücherei des Gemeindehauses in Mainz-Ebersheim mit einem bis dato nicht bekannten Werkzeug auf. Im Anschluss werden zwei verschlossene Türen im Inneren des Objekts aufgebrochen und diverse Schränke einer angrenzenden Büroräumlichkeit durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Samstag, 04.09.21, 13:00 Uhr bis Sonntag, 05.09.21, 05:30 Uhr

Als eine Mitarbeiterin einer Bäckerei in der Richard-Wagner-Straße, Mainzer Neustadt, am Sonntagmorgen den Innenraum betritt, stellt sie fest, dass in die Filiale eingebrochen wurde. Durch Hochdrücken des Rollladens und gewaltsamen Aufdrückens des gekippten Seitenfensters konnten die bislang unbekannten Täter in das Hinterzimmer gelangen und dieses und den Verkaufsraum nach möglichem Diebesgut durchsuchen. Es wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell