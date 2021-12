Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211220-2: Aggressiver Fahrgast schlug nach Polizisten

Kerpen (ots)

Beamte nahmen einen 49-Jährigen fest, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde

Am Samstagmorgen (18. Dezember) sind Polizisten zum Bahnhof Horrem gerufen worden, da sich ein Mann (49) sehr aggressiv gegenüber Fahrgästen der Bahnlinie S-19 verhielt. Vor Ort leistete der 49-Jährige Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht.

Gegen 8 Uhr soll der Beschuldigte in einen Zug der Linie S-19 eingestiegen sein. Zuvor sei der 49-Jährige bereits mehreren Zeugen am Bahngleis aufgefallen. Er habe Schattenboxen betrieben und sei dann wenig später im Zug hektisch hin und her gelaufen. Dabei habe er immer wieder Fahrgäste angepöbelt, wild gestikuliert und in die Luft geboxt. Die Zugführerin verständigte daraufhin die Polizei.

Als die hinzugerufenen Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie den beschriebenen Mann in einem Zugabteil. Er zeigte sich auch den Polizisten gegenüber äußerst aggressiv. Der Aufforderung sich auszuweisen und dann den Zug zu verlassen kam der Beschuldigte zunächst nicht nach. Er schrie herum und ignorierte die Anweisungen der Polizisten. Als er plötzlich aus der Bahn stürmte, packte ihn eine Beamtin am Arm. Der Täter stieß die Polizistin beiseite und schlug wild um sich. Dabei traf er einen Beamten am Kopf und verletzte ihn dabei leicht. Um den Aggressor zu stoppen setzten die Beamten einfache körperliche Gewalt ein, brachten ihn umgehend zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Eine Personenüberprüfung ergab, dass gegen den Beschuldigten zwei Haftbefehle vorlagen.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine Rasierklinge und eine Feile in den Sachen des Mannes. Wegen seines auffälligen Verhaltens und da der Beschuldigte stark schwitzte, riefen die Polizisten vorsorglich eine Notärztin hinzu, um seinen Gesundheitszustand überprüfen zu lassen. Im Anschluss nahmen sie den Mann mit zu einer Polizeiwache, wo ihm ein Arzt wegen des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums eine Blutprobe entnahm. Später brachten die Beamten den Festgenommenen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hat das Kriminalkommissariat 22 bereits aufgenommen. (akl)

