Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte stehlen Werkzeug aus Transportern

Trier (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag, den 19.03.2021, 18:00 Uhr, bis Samstag, den 20.03.2021, 08:30 Uhr, im Gewerbegebiet Trier-Zewen in der Monaiser Straße zwei Transporter einer Sanitärfirma aufgebrochen. Aus den Transportern wurden Werkzeuge und Baumaschinen namhafter Hersteller entwendet. Der Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei gingen die Täter professionell vor und dürften für den Abtransport des Diebesgutes einen eigenen Transporter o. ä. mitgebracht haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0651/9779-2290 bei der Kripo Trier.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell